Ab Freitag bis einschließlich Donnerstag, 20. Januar, sammelt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Weihnachtsbäume ein. Das geschieht laut Verwaltung bezirksweise an den Tagen, an denen die Biotonnen entleert werden. Begonnen wird am 7. Januar in den Abfuhrbezirken 14 und 15 in Eppstein und Flomersheim. Damit aus den Nadelbäumen guter Kompost werden kann, müssen diese komplett abgeschmückt sein. Weihnachtsbäume und Biomüll werden mit verschiedenen Müllsammelfahrzeugen eingesammelt. Beides sollte so deponiert werden, dass der Straßenverkehr nicht behindert wird. Wenn an den Abholtagen der Winterdienst eingesetzt werde, könne sich die Abholung verzögern. Weihnachtsbäume können außerdem kostenlos bei der Kompostanlage oder beim Wertstoffcenter abgegeben werden. Für Rückfragen steht das Bürgerbüro des EWF unter Telefon 06233 89777 zur Verfügung. Weitere Informationen und der neue Online-Abfallkalender sind auch unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.