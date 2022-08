Unter anderem weil er während der Fahrt auf seinem Mobiltelefon herumtippte, hat ein 41 Jahre alter Mann aus Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) am Samstag eine Menge Ärger mit der Polizei bekommen. Nach deren eigenen Angaben hatte eine Streife ihn gegen 19.40 Uhr beobachtet, als er mit seinem Kleinkraftrad in der Dürkheimer Straße in Eppstein unterwegs war. Der 41-Jährige habe versucht, über Nebenstraßen zu flüchten, sei dann aber in der Lisztstraße gestoppt worden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Neuhofener keinen Führerschein für sein Gefährt besitzt und das montierte Versicherungskennzeichen zu einem anderen Moped gehört. Die Folge: Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.