Ein 43-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war am Dienstag in Worms noch eine Stunde nach Beginn der nächtlichen Ausgangsbeschränkung unterwegs – und geriet in eine Polizeikontrolle. Laut Polizeibericht hatte der Mann einen Freund besucht. Anschließend habe er sich zu Fuß auf den Weg zu seinem Auto gemacht und wollte nach Hause fahren. Kurze Zeit später sei seine Fahrt jedoch gegen 22 Uhr in der Arndtstraße in Worms schon zu Ende gewesen. Neben dem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besaß. Der Autoschlüssel sei sichergestellt worden, ein Ermittlungsverfahren werde eingeleitet, so die Polizei Worms.

