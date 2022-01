Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Welschgasse in Frankenthal ein 34-jähriger Rollerfahrer angehalten, der keinen Führerschein vorweisen konnte. Wie die Beamten laut Bericht feststellten, besitzt der Mann überhaupt keine Fahrerlaubnis. Er musste deshalb den Roller stehen lassen und bekam eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.