Ein Auto, das in der Wormser Straße gegen eine Hauswand geprallt sei und dessen Fahrer sowie drei weitere Insassen sich jetzt aus dem Staub machten – dieses kuriose Geschehen haben Passanten der Polizei Frankenthal am Mittwochmittag gegen 12 Uhr gemeldet. Den Grund für dieses Verhalten fanden Beamten der Inspektion nach einer kurzen Verfolgung heraus: Der 18 Jahre alte Jugendliche am Steuer des Unfallfahrzeugs konnte bei seiner Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Gegen ihn werde nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Schadenshöhe an der Hauswand steht laut Polizei noch nicht fest.