Einen Gesamtschaden von rund 8000 Euro soll eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 17.20 Uhr in der Hammstraße verursacht haben. Sie besitzt laut Bericht keinen gültigen Führerschein und habe stark nach Alkohol gerochen. Die 41-Jährige hatte in einer leichten Linkskurve zunächst zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw gestreift und war dann gegen die Gebäudewand eines Supermarktes gestoßen. Einen freiwilligen Alkoholtest habe die Autofahrerin abgelehnt. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.