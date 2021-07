200 Impfwillige über 18 Jahren können sich bei einer Sonderaktion am Samstag, 24. Juli, im Impfzentrum Frankenthal im Petersgartenweg 9 ohne vorherige Terminvereinbarung gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Das teilt die Verwaltung mit. Mitgebracht werden müssten lediglich der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Der Wohnort spiele an dem Tag keine Rolle – auch Menschen aus der Region könnten sich in Frankenthal impfen lassen. Das Impfzentrum ist am Aktionssamstag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Impfdosen des Vakzins Biontech stammen laut Stadt aus einer Sonderlieferung des Landes und Resten aufgrund ausgefallener Termine. Wer bei der Sonder-Impfaktion teilnimmt, erhält auch gleich einen Termin für die Zweitimpfung: Diese findet am Samstag, 28. August, im Impfzentrum Frankenthal statt.