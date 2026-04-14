Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal hat eine offene Spielgruppe eingerichtet. In entspannter Atmosphäre können gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt und soziale Kontakte gepflegt werden. „Egal ob Brett-, Karten- oder Gesellschaftsspiele – Hauptsache Spaß haben“, schreibt das MGH in einer entsprechenden Mitteilung. Das erste Treffen ist am 24. April, ab dann soll die Spielgruppe jeden letzten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr stattfinden.

Die Spielgruppe sei aus einer Gruppe von Menschen entstanden, die sich während eines Aufenthalts in der psychiatrischen Tagesklinik Frankenthal kennengelernt haben, so das MGH. Ziel der Gruppe sei es, einen offenen und wertschätzenden Raum zu schaffen, in dem Begegnung auf Augenhöhe möglich sei. Spiele dienten dabei als unkomplizierter Einstieg ins Gespräch und förderten Gemeinschaft, Struktur und Teilhabe.