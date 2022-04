Passend zur Osterzeit ist das „Objekt des Monats“ im April um eine Zinnplatte, auf der Jesus im Kreise der Jünger beim letzten Abendmahl dargestellt ist. Das Stück aus dem Bestand des Erkenbertmuseums wird in der Stadtbücherei gezeigt. Da zur Zeit um die Verhaftung von Jesus das jüdische Passahfest gefeiert worden sei, gehöre das Osterlamm zur Symbolik des christlichen Feiertags. Bei dem Fest werde traditionell ein Lamm geschlachtet und verzehrt. Die Zinnplatte trägt die Aufschrift „Das Osterlamm“ und zeigt den Frankenthaler Eckstein, ein Element des Stadtwappens. Darunter zu lesen: ein Spruch, der die Szene moralisch einordnet. Am Montag, 4. April, findet um 16 Uhr ein Gespräch zum Objekt des Monats in der Bücherei statt. Dabei erzählt ein Mitarbeiter des Museums Wissenswertes zum Exponat und tauscht sich mit Teilnehmern aus. Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/erkenbertmuseum.