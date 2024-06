Ein Weinflaschenschild aus Porzellan ist im Juli als „Objekt des Monats“ des Erkenbert-Museums in der Stadtbücherei zu sehen. Weinetiketten auf Flaschen in der heute bekannten Form entwickelten sich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Bereits bei den Römern und Griechen war es üblich, kleine Anhänger mit Informationen über den enthaltenen Wein an die Amphoren zu hängen. Am Mittwoch, 3. Juli, 16 Uhr, stellt das Team des Erkenbert-Museums im „Gespräch zum Objekt des Monats“ in der Stadtbücherei weitere Details vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die vermutlich im 19. Jahrhundert entstandenen Weinflaschenschilder aus Porzellan und Fayence dienten nicht nur der Kennzeichnung des Weins, sondern erfüllten auch eine dekorative Funktion. Sie verfügten ursprünglich über Metallketten, die um den Hals der mit dem entsprechenden Wein gefüllten Karaffe gehängt wurden. Französische Weinnamen, wie „Vin Rhin“, „Vin de Tokay“ oder „Vin de St. Couleur de Rose“ könnten auf den Ursprung der Schilder verweisen.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum will in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

Im Netz

www.frankenthal.de/erkenbert-museum