Im Monat Juni präsentiert das Team des Erkenbert-Museums eine silberne Taschenuhr im Lépine-Kaliber in der Stadtbücherei. Am Mittwoch, 5. Juni, 16 Uhr, stellen die Mitarbeiter des Museums Wissenswertes zum „Objekt des Monats“ vor und laden Gäste zum Mitreden ein.

Obwohl Taschenuhren im täglichen Gebrauch schon lange durch Armbanduhren und digitale Alternativen abgelöst wurden, gelten sie – zum Teil bis heute – als Statussymbole. Als die industrielle Fertigung der Zeitmesser in der Mitte des 19. Jahrhunderts begann, waren sie ein richtiges Luxusgut, wie das Erkenbert-Museum in einer Mitteilung schreibt. Die ersten Taschenuhren entstanden im frühen 16. Jahrhundert und waren meist so groß und schwer, dass sie in einem Beutel am Gürtel getragen werden mussten. Durch technische Weiterentwicklungen wurden sie immer flacher und somit überhaupt erst zur Taschenuhr, wie wir sie heute kennen. Getragen wurden sie sowohl von Männern als auch von Frauen.

Die silberne Taschenuhr mit emailliertem weißem Ziffernblatt und Schlüsselaufzug auf der Rückseite aus der Sammlung des Erkenbert-Museums entstand wohl zwischen 1880 und 1889. Hergestellt wurde sie im Lépine-Kaliber, womit eine vom französischen Uhrmacher Jean Antoine Lépine (1720–1814) entwickelte Bauform für Taschenuhrwerke und Uhrengehäuse, bei der die Sekundenanzeige in einer Linie mit der Aufzugswelle und der Krone liegt, gemeint ist.

Chinesisches Schriftzeichen im Deckel

Durch das Öffnen der Uhr wird das reich verzierte Werk sichtbar, das ursprünglich von einem heute fehlenden Deckglas geschützt wurde. Das Zeigerpaar mit Sekundenzeiger ist ebenfalls verschwunden. Das Werk sei vermutlich in der Schweiz für den Export hergestellt worden, worauf die Markierungen „S“ und „F“ – Englisch für langsam („slow“) und schnell („fast“) – hinwiesen, meinen die Experten des Museums. Ein chinesisches Schriftzeichen im Deckel lasse vermuten, dass die Uhr für den chinesischen Markt bestimmt gewesen sei. Der Hersteller sei unbekannt.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem besondere Museumsstücke in einer Vitrine in der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die zeitweise Schließung des Museums für Sanierungsarbeiten.