Das Erkenbert-Museum zeigt im Mai als Objekt des Monats in der Stadtbücherei einen Produktkatalog sowie die Preisliste der Porzellanmanufaktur F.W. Wessel (1949-1958).

Das Museumsteam wird beides am Mittwoch, 6. Mai, 16 Uhr, in der Stadtbücherei vorstellen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Friedrich Wilhelm Wessel betrieb laut einer Mitteilung des Museums zunächst ein Unternehmen im Maschinen- und Gerätebau im thüringischen Rudolstadt. Nach den massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs gründete er im Jahr 1949 in Frankenthal eine neue Porzellanfabrik in der Mahlastraße 35, in der sich heute das Mehrgenerationenhaus befindet. Bereits im 18. Jahrhundert war Frankenthal für seine Porzellanherstellung international bekannt gewesen.

Trotz dieses Hintergrunds orientierte sich Wessels Produktion nicht unmittelbar an dem historischen Frankenthaler Porzellan aus der Ära von Kurfürst Carl Theodor. Stattdessen setzte der Unternehmer auf eigene Formgestaltungen und verwendete darüber hinaus Modelle aus den Fabriken in Volkstedt-Rudolstadt und Passau. Kennzeichnend für seine Erzeugnisse sind vor allem aufwendig gearbeitete Spitzenverzierungen. Ein wichtiger Unterschied zu dem bis heute hochgehandelten Frankenthaler Porzellan des 18. Jahrhunderts findet sich in der Zielgruppe: Während das barocke Porzellan exklusive Prestigeobjekte für Adel und Vermögende darstellte, produzierte Wessel eher eine Art „gehobener Massenware“ in einer preislichen Spannbreite, die auch einem kleineren Geldbeutel entgegenkam.

Im Vergleich zu den klassischen Versandkatalogen großer Handelshäuser fällt das Heftchen klein aus: Es zeigt auf 47 Seiten insgesamt 50 Schwarz-Weiß-Fotografien, die das Sortiment der Manufaktur illustrieren. Die „Preisliste 1A – Figuren und Gruppen“ zeigt, was die zahlende Kundschaft für das „Weiße Gold“ zu entrichten hatte.

Als historische Quellen erweisen sich die beiden Objekte als besonders wertvoll: Die Produktnummern entsprechen nämlich exakt den Pressmarken, die sich am Boden des jeweiligen Erzeugnisses finden und ermöglichen somit dessen zweifelsfreie Identifizierung. Die Preisliste gewährleistet dabei nicht nur die korrekte Handelsbezeichnung, beispielsweise eines „Kavalier[s] mit Blumenstrauß, Nr. 874“, sondern nennt auch dessen Einzelhandelspreis von 19,60 Deutschen Mark.