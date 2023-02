Das aktuelle „Objekt des Monats“ des Erkenbert-Museums kennt wahrscheinlich jeder. In einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ist im Februar nämlich die Polaroid Land Camera 1000 zu sehen. Bei der Sofortbildkamera aus den 1980er-Jahren handele es sich um ein weit verbreitetes und beliebtes Massenprodukt.

Das Gerät hat seinen Weg in die Sammlung des Museums nach Angaben der Stadt über eine Schenkung gefunden. Am Mittwoch, 8. Februar, um 16 Uhr lädt das Museumsteam Interessierte zur Vorstellung der Kamera in die Welschgasse 11 ein, wo sie auch einem Praxistest unterzogen wird. Das Exponat passe zum derzeitigen popkulturellen Revival der 1980er-Jahre, das erfolgreiche Serien und Filme präge. das Phänomen betreffe auch Fotografie. Die Land Camera, an der für einen Hobby-Fotografen der späten 70er- und frühen 80er-Jahre kaum ein Weg vorbeiführte, sei hierfür besonders beispielhaft, heißt es in der Pressemitteilung.

Zeitreise in die 80-er Jahre

Die Kamera ermögliche „eine kleine Zeitreise“ in die Sofortbildfotografie und wecke Erinnerungen – auch an das Schütteln eines gerade aufgenommenen Polaroids, das den Entwicklungsprozess weder beschleunige noch verbessere, so die Stadt. Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel Gegenstände in der Welschgasse ausgestellt werden.