Im Monat März zeigt das Erkenbert-Museum in der Stadtbücherei eine Zehn-Pfennig-Münze aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Am Mittwoch, 6. März, 16 Uhr, vermittelt das Museumsteam laut Verwaltung Wissenswertes zu dem Exponat und lädt Gäste zum Mitreden ein.

Das Objekt sei so etwas wie „eine kleine Erweiterung“ der aktuellen Sonderausstellung im Erkenbert-Museum, wo im Themenabschnitt „Schwere Zeiten“ ebenfalls Notmünzen gezeigt würden. Hierbei handele es sich um eine meist lokale Alternative zur regulären Währung in Krisenzeiten, der die Bevölkerung oft sogar mehr Vertrauen entgegengebracht hätten, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine Besonderheit seien die Motive der Vorderseite, die lokale Bezüge aufwiesen. Der Hintergrund: Schon während des Ersten Weltkriegs hatten die Rüstungsausgaben die Stabilität der Reichsmark stark beeinträchtigt. Die wirtschaftliche Entwicklung nach Kriegsende verstärkte diesen Prozess, der seinen Höhepunkt im Inflationsjahr 1923 erreichte. „Bekannt sind bis heute die Filmaufnahmen von Menschen, die große Mengen an Geldbündeln in Wäschekörben zum Markt tragen mussten, um einfachste Lebensmittel zu kaufen“, erinnern die Macher der Ausstellung.

Eckstein im Mittelpunkt

Wie bei weiteren lokalen Notgeldmünzen geht auch die Gestaltung des gezeigten Groschens auf den Frankenthaler Künstler und Bildhauer Walther Perron zurück, der im Auftrag der Stadt verschiedene Entwürfe für das Notgeld erstellte. Im Mittelpunkt stehe der dem Stadtwappen entlehnte, stilisierte Eckstein – eingerahmt vom Wahlspruch der Stadt „Gott ist unser Eckstein“. Perron orientierte sich bei seinem Entwurf an den Frankenthaler „Notklippen“ aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Als spanische Truppen die Stadt belagerten, sei sie gezwungen gewesen, eine eigene behelfsmäßige Währung zu prägen.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei Frankenthal, bei dem besondere Stücke des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die zeitweise Schließung des Museums für Sanierungsarbeiten. Das Museum soll in dieser Zeit mit Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

Noch Fragen?

