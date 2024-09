Im September präsentiert das Erkenbert-Museum eine Medaille von 1842 in der Stadtbücherei, die Johann Adam von Itzstein zeigt. Am Mittwoch, 4. September, 16 Uhr, stellen die Mitarbeiter des Museums den bedeutenden Vorreiter der liberalen Bewegung im Vormärz vor.

Die Medaille zeigt auf der einen Seite ein Porträt Adam von Itzsteins im Profil und die Aufschrift „Vertreter der Volksrechte“. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, ist auf der Rückseite eine antike Frauengestalt in der Vorderansicht zu sehen. Ihre rechte Hand ist erhoben und am linken Arm hält sie einen Schild. Daneben ist eine Säule mit der Aufschrift „Vaterland“ und oben ein Schriftband mit dem Wort „Verfassung“ zu sehen. Außerdem ist die Jahreszahl 1842 und der Name des Künstlers, Christen Christensen, angegeben.

Am Mittwoch wird das Museumsteam genauer auf die Biografie von Johann Adam von Itzstein (1775-1855) eingehen, besonders auf seine politische Haltung und Rolle im Vormärz der Revolution von 1848. Die Experten beantworten außerdem, wer die Frauengestalt auf der Rückseite der Medaille ist und was der genaue Anlass für die Entstehung des Objekts war. Besucher sind zum Mitreden eingeladen, auch zum Thema Demokratie und was diese für die Menschen heute bedeutet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem besondere Museumsstücke in einer Vitrine in der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die zeitweise Schließung des Museums für Sanierungsarbeiten. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum.