Mitte Juli jährt sich die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal zum zweiten Mal. Vor diesem Hintergrund erinnert das vom Erkenbert-Museum für Juli ausgesuchte Objekt des Monats an eine lokale Überschwemmung vor 140 Jahren. Es stellte Frankenthal und die benachbarten Ortschaften auf eine harte Probe.

Zu sehen ist in der Stadtbücherei in diesem Monat die Grafik „Die Gabenvertheilung“. Am Mittwoch, 5. Juli, 16 Uhr stellt das Museumsteam Wissenswertes zum Objekt vor und lädt Gäste zum Mitreden auch über aktuelle Krisen und (Natur-)Katastrophen ein, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Reproduktion der zeitgenössischen Druckgrafik einer Zeichnung Ferdinand Lindners stammt aus dem Jahr 1883. „Von der Rheinüberschwemmung: Die Gabenvertheilung in Frankenthal“ ist die Zeichnung des Landschafts- und Marinemalers im Format 15 mal 23 Zentimeter in Frakturschrift betitelt.

„Das Motiv hat einen ebenso ernsten wie mutmachenden Hintergrund“, betonen die Kuratoren der Reihe. Zeitweise hätten weite Teile der Landschaft zwischen Worms und Ludwigshafen an einen einzigen großen See erinnert. In den letzten Tagen des ungewöhnlich regenreichen Jahres 1882 war der Rheinpegel innerhalb einer Woche um zwei Meter angestiegen. Ab 29. Dezember führten Dammbrüche zwischen Ludwigshafen und Roxheim zu einer Überschwemmung, die in der Folge das gesamte Gebiet zwischen Edigheim und Frankenthal bis nach Mörsch in Mitleidenschaft zog. In Frankenthal selbst reichte das Wasser fast bis an die Nürnberger Straße.

Viele verloren Dach überm Kopf

Zwar starben bei der Flut nur wenige Menschen, Tausende allerdings verloren ihr Obdach und dauerhaft ihr Heim. Bereits am 4. Januar – einen Tag, nachdem das Wasser begonnen hatte, sich zurückzuziehen – gründete sich das „Hilfscommittee der Wassergeschädigten des Kantons Frankenthal“. Es war der Beginn einer Welle der überregionalen Hilfsbereitschaft. Die Arbeit der Unterstützer illustrierte Ferdinand Lindner mit einer Bilderreihe. Neben dem Sammeln finanzieller Mittel stand das Organisieren und Verteilen von Sachgütern durch Freiwillige im Mittelpunkt. Insofern sei das Motiv „Gabenvertheilung“ ein anschauliches Zeugnis von Menschlichkeit.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei. Im Wechsel werden Exponate in einer Vitrine am Eingang der Bücherei ausgestellt. Wegen der anstehenden Sanierung ist das Museumsgebäude am Rathausplatz zeitweise für Besucher geschlossen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum. Ansprechpartner für das Projekt ist Benjamin Schröder, E-Mail museum@frankenthal.de, Telefon 06233 89-832