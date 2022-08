Bevor sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Waagen zur Bestimmung von Mengen und Gewichten durchgesetzt haben, wurden dafür Hohlmaße verwendet. Ein solches ist das Korn- oder Getreidemaß, das im September vom Erkenbert-Museum als „Objekt des Monats“ präsentiert wird.

Das Gerät, das in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei zu sehen sein wird, wurde zur Bestimmung von Getreidemengen verwendet. Es wurde aus Eichenholz gefertigt und mit Eisenbeschlägen besetzt. Auf der Wandung befindet sich ein Brandzeichen. Wie das Team des Museum erläutert, waren die Getreidemaße nicht einmal im deutschsprachigen Raum gleich. Es gab ganz unterschiedliche Einheiten wie zum Beispiel Malter und Scheffel. Dass Getreide nach wie vor ein wertvolles Produkt und Grundnahrungsmittel ist, zeigt sich in den Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine.

Frankenthal erhielt 1744 das Privileg, einen eigenen „Fruchtmarkt“ für Getreide und Korn, aber auch für Vieh, abzuhalten. Um dafür einen großen Platz zu schaffen, wurden 1771 Überreste des Augustiner-Chorherren-Stiftes hinter dem Standort des damaligen und heutigen Rathaus abgebrochen. Die Bezeichnung „Kornmarkt“ für den Bereich zwischen Erkenbertruine und Willy-Brand-Anlage hält sich unter alten Frankenthalern zum Teil noch heute. Schließlich fand der Markt dort fast ohne Unterbrechungen bis zum Bau der Fußgängerzone statt.

Für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte in einer Vitrine im Eingangsbereich der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die Sanierung des Museums, wegen der zurzeit keine Dauerausstellung im Haus zu sehen ist. Gezeigt wird dort gegenwärtig die Schau „Flutgeschichten – kreativ gegen die Krise“, die gerade verlängert wurde. Unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ will das Erkenbert-Museum für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

Das „Objekt des Monats“ kann während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei (montags, 14 bis 18 Uhr, dienstags, 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 13 Uhr) ohne Anmeldung besichtigt werden.

Im Netz

www.frankenthal.de/erkenbert-museum