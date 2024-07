Im Monat August präsentiert das Erkenbert-Museum eine Sammlung alter Fotos aus dem Strandbad in der Stadtbücherei. Seit den 1930er-Jahren ist das Freibad für viele Frankenthaler im Sommer ein beliebter Anziehungspunkt. Deshalb wurde es über die Jahrzehnte auch immer wieder auf Ansichtskarten gezeigt.

Mitarbeiter des Museums stellen am Mittwoch, 7. August, um 16 Uhr in der Stadtbücherei Wissenswertes zu der Sammlung und den gezeigten Motiven vor und laden Gäste zum Mitreden ein. Weil die Postkarten aus ganz verschiedenen Jahren stammen, sind darauf zum Teil Anlagen zu sehen, die gar nicht mehr existieren oder sich stark verändert haben. Die Sammlung gibt dem Betrachter einen guten Einblick, wie sich das Strandbad im Laufe der Jahrzehnte und wie sich gleichzeitig das Freizeitverhalten der Menschen verändert hat.

Lange ohne Zeit Becken

Vor den 1930er-Jahren befanden sich auf dem Gelände des heutigen Strandbads lediglich die Schmidtschen Weiher der dortigen Ziegelfabrik und der Siegfriedsbrunnen. Der erste Spatenstich für das Freibad erfolgte am 25. Januar 1932. Gechlorte Schwimmbecken gab es allerdings bis in die 1960er-Jahre hinein nicht: Der Badespaß fand im und am Badeweiher neben dem Schwanenweiher statt. Über die Jahre entstanden dann Rutschbahnen, Sprungtürme, Stege und Startblöcke – und wurden wieder demontiert.

Heute ist das Strandbad eine Sport- und Freizeitanlage, die sich auf einer Fläche von 170.000 Quadratmetern erstreckt. Es gibt drei Schwimmbecken, einen modernen Kinderbereich, einen Badeweiher, Spielplätze, große Liegewiesen unter Weiden und auf dem „Monte“ sowie einen Rundweg mit Barfußpfad.

Sichtbar bleiben

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem besondere Museumsstücke in einer Vitrine in der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die zeitweise Schließung des Museums für Sanierungsarbeiten. Das Museum will in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

