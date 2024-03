Im Monat April präsentiert das Erkenbert-Museum ein Fotoalbum mit Spieluhr in der Stadtbücherei. Am Mittwoch, 3. April, um 16 Uhr stellen die Mitarbeiter des Museums Wissenswertes zum Objekt vor und laden Gäste zum Mitreden ein.

Seit es Smartphones gibt, wird so viel fotografiert wie nie zuvor. Online-Netzwerke wie Instagram haben längst das klassische Fotoalbum abgelöst. In der Frühphase der Fotografie war das noch anders. Das Anfertigen von Aufnahmen im Atelier war zeitaufwendig und kostspielig. Dementsprechend wurde das neue Medium insbesondere vom aufstrebenden Bürgertum als Mittel der Repräsentation und Selbstdarstellung genutzt.

Diese Funktion erfüllten in der Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auch die Fotoalben. Davon zeugt die aufwendige Gestaltung des Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Albums mit Ledereinband, Metallbeschlägen, Goldprägung, Blumendarstellungen und einer eingebauten Spieluhr. Die Fotografien konnten in fertige Passepartout-Seiten eingesteckt werden. In dem Album befindet sich allein die Aufnahme einer unbekannten Frau. Angefertigt wurde sie im Atelier des Frankenthaler Fotografen Benedikt Obrist, das sich in der Westlichen Ringstraße 8 befand.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem besondere Museumsstücke in einer Vitrine in der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die zeitweise Schließung des Museums für Sanierungsarbeiten.