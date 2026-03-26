Als Objekt des Monats zeigt das Erkenbert-Museum im April in der Stadtbücherei eine historische Ansichtskarte der Frankenthaler Zuckerfabrik und zwei Zuckerhüte.

Vorgestellt werden die Stücke am Mittwoch, 1. April, 16 Uhr. 30 bis 45 Minuten lang haben Besucherinnen und Besucher einer Mitteilung der Stadt zufolge dann die Möglichkeit, Näheres zu den Objekten zu erfahren. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Die Postkarte zeigt ein Luftbild von Frankenthal im Vorkriegszustand. Auf der linken Seite ist die Zuckerfabrik in ihrer größten Ausdehnung zu erkennen – noch vor den schweren Zerstörungen durch den Bombenangriff am 23. September 1943. Daneben sind ein originaler Frankenthaler Zuckerhut aus der Zeit vor 1926, versehen mit dem Stadtwappen und der Aufschrift „Raffinade Zuckerfabrik Frankenthal“, sowie ein weiterer, jüngeren Zuckerhut der Südzucker-AG zu sehen.

Die Zuckerfabrik, die 1843 von Kaiserslautern nach Frankenthal verlegt worden war, prägte über Jahrzehnte das Stadtbild. Damals entstand im Süden ein neues Viertel mit Hallen, Direktorenvillen und Arbeiterwohnungen. Die sieben markanten Schornsteine wurden zu einem beliebten Motiv auf Ansichtskarten und Poststempeln. Die Kriegszerstörungen leiteten das Ende der Fabrik ein. In den 1980er-Jahren entstand auf dem Gelände ein Wohngebiet. Bis heute ist das Areal vielen Frankenthalern als „Zuckerfabrik-Gelände“ bekannt.

Das Objekt des Monats ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum.