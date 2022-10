Einen Zahnschlüssel, mit dem man in früherer Zeit Zähne entfernte, zeigt das Erkenbert-Museum demnächst in der Stadtbücherei als „Objekt des Monats“. Das Gerät wurde im 18. Jahrhundert entwickelt, das Museumsexemplar ist jedoch maschinell gefertigt und stammt aus dem 19. Jahrhundert.

In früheren Zeiten vertraute man sich bei Zahnschmerzen nicht akademisch ausgebildeten Ärzten an, sondern Badern oder Wanderheilern, die ihrem Namen „Zahnbrecher“ alle Ehre machten. So beginnt die Museumsleitung ihre Erläuterung zu dem Angst einflößenden Instrument. Das Kurieren von Zahnleiden war nämlich äußerst schmerzhaft, denn die notwendige Behandlung erfolgte ohne Betäubung. Nicht selten verloren die Patienten unter der Behandlung das Bewusstsein, daher musste schnell gearbeitet werden. Die drehbare Kralle am Ende eines Schafts verlieh dem Gerät seinen Namen. Mit der Kralle setzte der Behandler über der Zahnkrone an, das Widerlager wurde gegen die Zahnwurzel gerichtet, so konnte mit einer Drehbewegung der Zahn entfernt werden.

Wer mehr über den Zahnschlüssel wissen will, ist eingeladen, am Mittwoch, 2. November, um 16 Uhr in den Eingangsbereich der Stadtbücherei zu kommen, dann gibt es eine kostenlose Einführung ins Thema. Ansonsten kann man sich das Exponat im November zu den Öffnungszeiten der Bibliothek anschauen. Hintergrund der monatlichen Präsentation von Stücken ist die Sanierung des Erkenbert-Museums, wegen der zurzeit keine Dauerausstellung im Haus zu sehen ist.

