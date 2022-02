Die weibiche U14 der TG Frankenthal hat sich den Titel in der Hallenhockey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und damit auch die Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft gesichert. Thea Krämer und Melina Reiber trafen im Endspiel gegen die TG Worms.

In Bad Kreuznach traf die Mannschaft des Trainertrios Katharina Koppel, Yannick Koch und Bastian Schneider im Semifinale zunächst auf Gastgeber VfL Bad Kreuznach. Die TG ließ sich auch durch den frühen 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Thea Krämer gelang kurz darauf der Ausgleich. Melina Reiber sorgte mit dem 2:1 schon für das Endergebnis. Lotta Schmidt im Tor war bei einigen brenzligen Situationen auf dem Posten. Im Endspiel gegen die TG Worms sorgte Thea Krämer für die frühe Frankenthaler Führung. Melina Reiber machte mit ihrem 2:0 kurz vor Schluss den Deckel auf die Partie.

Titelchacne auch für „Zweite“ der TG-Herren

Die Chance auf den Oberligatitel hat auch noch die zweite Herrenmannschaft der TG Frankenthal. Voraussetzung dafür: ein Heimsieg am Mittwoch (20 Uhr, Halle Am Kanal) gegen Tabellenführer Dürkheimer HC II im vorletzten Saisonspiel. Beide Teams sind punktgleich, der DHC II hat aber das bessere Torverhältnis. Ein Erfolg im Derby und am Sonntag (10 Uhr) zum Saisonabschluss beim TV Alzey, und die TG II hat den Titel sicher.

So spielten sie

TG Frankenthal (WU14): Lotta Schmidt – Emilia Brockmann, Sienna-Luna Sapountsis, Naya Diehl, Emma Jakoby, Thea Krämer, Elin Bechtler, Melina Reiber, Lea Rückert, Emmi Steinmetz, Johanna Wolf.