Den zweiten Heimerfolg haben die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal im Blick. Das Team von Trainer Thorsten Koch ist gut drauf und will die aufsteigende Form bestätigen. Am Sonntag (17 Uhr) trifft die HSG auf den HV Vallendar. Dann will auch ein Torhüter wieder eingreifen.

Auch die Partie gegen Vallendar wird wieder eine, bei der die „Gekkos“ besonders konzentriert zu Werke gehen müssen, gilt der nächste Gegner doch ebenfalls als Konkurrent, wenn es um