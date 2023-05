Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem 32:27-Heimsieg über die HSG RN Bingen ist Handball-Oberligist HSG Eckbachtal ins neue Jahr gestartet. Am Sonntag (18 Uhr) bei der HSG Worms hat die Mannschaft die Chance, die gute Leistung zu bestätigen. Ganz so einfach dürfte es gegen die „Drachen“ allerdings nicht werden – wie die letzten Begegnungen in der Nibelungenstadt gezeigt haben.

Nach knapp fünf Monaten Pause kehrte Fabian Quandt am vergangenen Sonntag zurück auf den Platz – und traf. Im August verletzte sich der 22-Jährige. Ein Bänderriss