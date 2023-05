Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach drei Niederlagen in Serie hat Oberligist HSG Eckbachtal am vergangenen Wochenende deutlich mit 29:19 gegen die SG Saulheim gewonnen. Am Samstag (19 Uhr) will das Team von HSG-Coach Thorsten Koch erneut punkten. Dann geht es nach Meisenheim zur HSG Nahe-Glan. Dort dürfte sich auch ein Youngster über seinen zweiten Oberliga-Einsatz freuen.

Die Stimmung im Training der HSG Eckbachtal sei nach dem Erfolg am Wochenende wieder einmal sehr gut gewesen, verrät HSG-Coach Thorsten Koch. So sei es nach Siegen üblich. Der Übungsleiter