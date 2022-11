Auswärtsspiele in Vallendar sind für Handball-Oberligist HSG Eckbachtal auch weiterhin keine Reise wert. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von HSG-Trainer Thorsten Koch bei den „Löwen“ deutlich mit 16:25 (8:12). Der Grund für die vierte Saisonniederlage war die schwache Offensive der Gäste.

Mit 8:8 Punkten steht die HSG auf Platz neun, somit weiter im gesicherten Mittelfeld. Nach drei Siegen in Serie musste die HSG Eckbachtal am Samstagabend wieder eine Niederlage hinnehmen. Dem Team von Trainer Thorsten Koch mangelte es in dieser Begegnung vor allem an Gefahr vor des Gegners Tor. „Das war zu wenig. 16 Tore sind mau. Unser Umschaltspiel war zu lethargisch oder überhastet“, ärgerte sich der Übungsleiter der „Gekkos“.

Am Wochenende vermisste er Führungsspieler Maximilian Schreiber. Der Rückraumspieler hat Probleme mit seiner Achillessehne. Sein Fehlen wollte der Coach jedoch nicht als Grund für die deutliche Niederlage festmachen. Im Gegenteil. „Wir haben im Angriff überhaupt nicht das auf die Platte gebracht, was wir wollten“, haderte Koch. „Die Spieler, die zuvor Ausrufezeichen gesetzt haben, sind am Samstag nicht die Partie gekommen“, monierte der Coach. Gemeint hat er da seine Kreisläufer und Außenspieler, die in den Partien vor dem Auswärtsspiel, einige Tore erzielten. Lediglich zwei Treffer gingen am Samstag auf deren Konto.

Zu wenig, um in Vallendar, wo sich die HSG Eckbachtal traditionell schwertut, etwas mitzunehmen. „Besonders in der Anfangsphase haben wir viele technische Fehler gemacht. Wenn wir mal durchkamen, sind wir am Torhüter gescheitert“, ärgerte sich Koch. Gänzlich unzufrieden war der Coach nicht. Seine Abwehr habe einigermaßen funktioniert.

Und auch die Leistung seines Youngsters gefiel dem Trainer. Insgesamt kam jedoch zu wenig vom Team aus dem Eckbachtal. Einen Dank sprach Koch an Simon Müsel und dessen Familie aus. Der Rückraumspieler sei extra direkt nach seiner A-Jugendpartie nach Vallendar gereist, um zu helfen. Immerhin drei Treffer gelangen dem 18-jährigen Schüler.

Genutzt hatten diese letztendlich nichts gegen zu starke Gastgeber. Auch deshalb wird der Coach in der kommenden Woche verstärkt das Angriffsspiel trainieren. Einfach wird es in der nächsten Begegnung nicht. Am Sonntag (18 Uhr) muss die HSG dann erneut auswärts ran – in der Südpfalz gegen die SG Otterstadt/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam.