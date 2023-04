Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den nächsten Wochen wartet auf Handball-Oberligist HSG Eckbachtal eine richtige „Auswärtstour“. In sieben der nächsten acht Spiele muss das Team von HSG-Coach Thorsten Koch auswärts ran. Den Anfang macht die Partie in Simmern gegen die HSG Kastellaun/Simmern am Samstag (19.30 Uhr). Ein „Gekko“ freut sich besonders auf die „Tour“.

Die Brust bei den Handballern der HSG Eckbachtal ist nach dem deutlichen 31:18-Erfolg über die SG Saulheim