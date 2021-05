Grossniedesheim. Aufgrund der Lockerungen dürfen auch die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal wieder mit Vollkontakt trainieren. Der neu Co-Trainer Mohamed Subab sieht die Truppe konditionell weiter als vor einem Jahr. Die Spieler haben die Zwangspause gut genutzt. Beim Training in Großniedesheim geht es natürlich um Hygiene, aber auch um einen neuen Alten, der es noch mal versuchen will.

Die Eckbachhalle in Großniedesheim ist angenehm temperiert. „Die Lüftung funktioniert einwandfrei“, sagt Mohamed Subab und deutet nach oben zu den dicken Rohren, die unter der Hallendecke hängen. Subab, den alle nur „Moped“ rufen, ist in dieser Runde Co-Trainer an der Seite von Thorsten Koch. Und da der Chef gerade in Urlaub ist, übernimmt Subab die Übungseinheiten.

Natürlich verspüre er auch noch das Kribbeln, wenn es in die Halle gehe. Aber seine aktive Karriere ist vorbei – Achillessehnenabriss. „Selbst, wenn ich wollte, würde es nicht mehr reichen“, sagt er.

Team in gutem konditionellem Zustand

Ganz neu ist er im Trainergeschäft nicht. In Oggersheim habe er schon die männliche B-Jugend, in Friesenheim ein Damenteam gecoacht. „Jetzt ist es aber etwas komplexer“, verrät er. Wenn der komplette Kader im Training ist, dann muss Subab 20 Mann bei Laune halten.

So viele sind es am Mittwochabend in der Großniedesheimer Eckbachhalle nicht. Ist auch noch nicht so schlimm. Die Saison startet erst am Wochenende 3./4. Oktober in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Und doch ist „Moped“ angetan vom konditionellen Zustand der Truppe. „Athletisch sind wir weiter als im vergangenen Jahr“, stellt er fest.

Eigendynamik beim Joggen

Heißt im Umkehrschluss: Die „Gekkos“ haben die Corona-bedingte Pause ohne Hallentraining genutzt und sich fit gehalten. „Das ging über eine App. Da konnten die Spieler immer sehen, wie viel die anderen gelaufen sind. Das hat dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt“, sagt Subab und lacht. Hinzu kam noch Athletiktraining unter der Anleitung von Vanessa Weiland-Betz.

Das bringt Subab fast schon in die komfortable Situation, dass er mit den Spielen gar nicht mehr so viel Kondition bolzen muss, wie man es normalerweise am Anfang einer Vorbereitung macht. „Die Jungs sollen wieder Spaß am Handball bekommen, wieder ein Ballgefühl entwickeln“, erläutert der Trainer.

Gute Stimmung

Die Stimmung beim Dehnen und bei den ersten Würfen ist jedenfalls gut. Man merkt, dass die „Gekkos“ froh sind, dass sie endlich wieder Handball spielen dürfen und nicht nur rennen. „Ich hoffe, dass wir mit dieser Stimmung auch in die Runde starten.“

Die Trainingseinheiten sind allerdings nicht nur von guter Laune geprägt. Auch bei der HSG Eckbachtal ist Corona ein Thema. „Wir vermeiden den Kontakt zu den Jugendmannschaften, die vor uns trainieren“, sagt Subab. Und nach jeder Übung gibt es von ihm das Kommando: „Bälle desinfizieren!“ Das Virus und die dazugehörigen Hygienevorschriften spielen auch beim Testspielauftakt am Wochenende bei Badenligist SG Leutershausen II eine Rolle, wie Mohamed Subab erzählt. „Wir müssen mit Mund-Nasen-Schutz in die Halle, die Kabinen der Mannschaften sind so weit wie möglich auseinander.“

Ergebnisse haben noch keine Priorität

Die Ergebnisse aus den ersten Partien will Subab natürlich nicht überbewertet wissen. „Es geht erst mal darum, wieder in den normalen Spielfluss zu kommen. Jedes Spiel wird dann einen Schritt besser werden.“ Ja, das Ergebnis gehöre natürlich dazu. Priorität habe das aber erst mal nicht.

Die ersten Einheiten in der Vorbereitung sind auch immer die Gelegenheit, die Neuen kennenzulernen. Kai Best kennt die HSG noch von seinem Jugendverein TSV Freinsheim her. Er war zuletzt für Hanau in der Dritten Bundesliga am Ball. In den vergangenen beiden Jahren hat er allerdings beruflich bedingt pausiert. „Ich habe bewusst den Aufwand reduziert“, sagt der 32-Jährige, der hauptsächlich auf Rechtsaußen zu Zuge kommen soll. Von Freinsheim sei er mit 19 nach Hochdorf gewechselt. Die TSG Haßloch und eben Hanau nennt er noch als weitere Stationen.

Kai Best will es noch mal probieren

In der vergangenen Woche habe er die erste Einheit mit den „Gekkos“ absolviert. „Die Basics verlernt man ja nicht“, sagt er und schmunzelt. Aber in der Schulter habe er die Einheit schon gemerkt. „Der schnelle Antritt und die Sprungkraft sind leider in den vergangenen beiden Jahren verloren gegangen“, stellt er fest. Er wolle es bei seinem Heimatverein noch mal probieren. „Wir müssen einfach schauen, ob es für beide Seiten sinnvoll ist und ob es mit einmal Training pro Woche passt“, erläutert er. Hinter den Würfen bei den folgenden Übungen ist auf jeden Fall schon richtig Zug dahinter.

Das gilt selbstverständlich auch für den Rest der Truppe und somit auch für Jan Rullmann. Er gehört zu den Spielern, die die Zukunft der HSG Eckbachtal bilden können. Er kommt aus der eigenen A-Jugend und sorgt dafür, dass der Kader von Thorsten Koch und Mohamed Subab auch in der Breite gut aufgestellt ist. „Die Jungs haben alle ihre Chance“, sagt Mohamed Subab. Und reiche es nicht für die erste Mannschaft, dann seien sie auch in der „Zweiten“ bei Trainer Bruno Caldarelli gut aufgehoben. Diese ist nämlich in die Verbandsliga aufgestiegen. „Das ist gut für den Standort Eckbachtal“, meint Subab. Da komme man als junger Spieler in einer attraktiven Liga zum Einsatz.