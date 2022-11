Nach drei Auswärtspartien in Serie begrüßt Oberligist Eintracht Lambsheim am Samstagabend (19 Uhr) den MJC Trier in der Karl-Wendel-Schule zum Heimspiel. Mit dabei ist ein erfahrener Neuzugang, der schon einmal kurz vor einem Wechsel zur Eintracht stand.

Sven Schumacher, Trainer von Basketball-Oberligist Eintracht Lambsheim, ist derzeit alles andere als zu beneiden. Nicht nur, weil sein Team bisher Probleme hat, in der Liga anzukommen, sondern auch, weil mit Marc Rodriguez-Piera ein wichtiger Spielmacher lange ausfallen wird. Im Gastspiel beim TuS Kreis-Karden am vergangenen Sonntag zog sich der Point Guard einen Achillessehnenriss zu.

Da die Eintracht auf der Position des Katalanen dünn besetzt ist, ließen Basketball-Abteilungsleiter Kristian Vukelic und Sven Schumacher ihre Kontakte spielen. Mit Erfolg. Bereits zum Heimspiel am Wochenende gegen den MJC Trier wird Aufbauspieler Julian Rieck zum Kader des Oberligisten gehören.

„Ich bin heilfroh, dass er da ist“

Der 39-Jährige ist in Lambsheim kein Unbekannter. Bereits im Sommer des letzten Jahres trainierte der Point Guard bei „United“ mit, entschied sich damals aber gegen ein Engagement bei der Eintracht. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir mit Elija Winterstein, Haluk Yumurtaci und Marc Rodriguez-Piera drei Spielmacher. Er hat selbst gesagt, dass er sich nicht aufdrängen möchte“, erinnert sich Vukelic.

Nun ist jedoch die Not groß beim Tabellenachten der Oberliga. Grund genug für Rieck, zuzusagen und auszuhelfen – sehr zur Freude der Verantwortlichen, die begeistert von der Zusage des ehemaligen Speyerers sind. „Ich bin heilfroh, dass er da ist. Er ist eine richtige Maschine. Wenn er noch einige Wochen mittrainiert, können wir viel von ihm erwarten“, schwärmt Sven Schumacher.

Auch Leon Henning steht nicht zur Verfügung

Der erfahrene Basketballer wird am Wochenende also mit Yumurtaci das Spielmacher-Duo bilden. Die „Oldies“ müssen ran, denn auch Youngster Leon Henning wird am Wochenende nicht für die Eintracht auflaufen, sondern in der NBBL für den USC Heidelberg spielen.

Einfacher dürfte es so oder so nicht werden für den Aufsteiger. Denn mit dem MJC Trier kommt schließlich der ungeschlagene Tabellenzweite in die Vorderpfalz. „Das Spiel ist noch lange nicht verloren. Ich glaube aber schon, dass es schwer wird“, vermutet der Übungsleiter. Abschenken will er die Partie aber trotzdem nicht.

Mehr Konzentration in der Offensive

Ganz im Gegenteil. „Jedes Team muss uns erstmal schlagen. Wir haben mit Sicherheit eine Chance“, sagt der Trainer selbstbewusst. Damit die Eintracht nach zwei deutlich Pleiten wieder etwas Zählbares mitnimmt, muss sich im Spiel von der Schumacher-Five etwas ändern. Vor allem die Spielzüge im Offensivspiel müssen wieder konzentrierter angegangen werden.

Defensiv will Schumacher eine stabile Abwehr vorfinden, die den gegnerischen Spielern das Leben so schwer wie möglich macht. „Eins spricht für uns. Wir spielen endlich wieder zu Hause und haben 100 Leute hinter uns“, freut sich der Coach auf die lautstarke Unterstützung des Lambsheimer Publikums. Ob das dann den zweiten Erfolg der Saison bejubeln kann, hängt allerdings ganz von der Eintracht und vielleicht auch schon von Neuzugang Julian Rieck ab.