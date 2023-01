Der Kreisverband der Grünen lädt am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr zu einer Mitgliederversammlung in den Kleinen Saal im Dathenushaus (Kanalstraße 4) ein. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Wahl eines eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl, die am 25. Juni stattfinden soll. Der Vorstand des Kreisverbands hat dafür im Dezember Immanuel Pustlauck nominiert. Pustlauck steht seit April gemeinsam mit Sylvia Classen-Czeczerski an der Spitze des Grünen-Kreisverbands. Der Elektroingenieur, der erst seit 2020 der Partei angehört, war bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidat im Wahlkreis 207 gegen Armin Grau aus Altrip gescheitert. Als Gast hat sich die Grünen-Landesvorsitzende Natalie Cramme-Hill angekündigt.