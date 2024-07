Zu einem Antrittsbesuch in Frankenthals Partnerstadt Colombes reiste Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) am Wochenende. Im Mittelpunkt des Kurzbesuchs standen das erste gegenseitige Kennenlernen, der deutsch-französische Austausch und der Ausbau der Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten.

Mit ihren Sportstätten rund um das Stade Olympique Yves-du-Manoir ist die Partnerstadt Colombes, die im Großraum Paris liegt, Teil der Olympischen Spiele. Bei den Spielen 1924 war das Stadion bereits Schauplatz olympischer Großveranstaltungen, darunter das Turnen sowie die Eröffnungs- und Abschlussfeier. Das erste olympische Dorf überhaupt wurde damals in Colombes aufgebaut.

Auf dem Programm stand deshalb unter anderem ein Besuch der Ausstellung „Colombes terre de champions, 1924 - 2024 (Colombes - Land der Champions, 1924 - 2024)“ im Museum für Kunst und Geschichte. Weitere Höhepunkte waren die Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele und am Herren-Hockeyspiel Frankreich gegen Deutschland im Stadion in Colombes.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer: „Ich habe erfahren und erleben dürfen, was Städtepartnerschaften für die Freundschaft zwischen Menschen bedeuten. Der Austausch mit Bürgermeister Patrick Chaimovitch und den weiteren Stadtvertretern war sehr offen und herzlich sowie von Respekt und Freundschaft, aber auch vom beiderseitigen Engagement für Frieden in Europa geprägt.“ Ein Wiedersehen mit Delegationen aus den Städten wurde für 2025 vereinbart.

Die Partnerschaft mit Colombes besteht seit 1958 und wurde unter dem Eindruck der deutsch-französischen Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg begründet. Sie gehört zu den ersten deutsch-französischen Städtepartnerschaften in Rheinland-Pfalz. Zwischen Frankenthal und Colombes gibt es diverse Vereinspartnerschaften, zum Beispiel mit der Marinekameradschaft, den Naturfreunden, dem Schachclub, aber auch den Fechtvereinen und zuweilen im Rahmen von Fußballturnieren verschiedene Fußballvereine. Die Musikschule Frankenthal pflegt zu allen Partnerstädten ebenfalls regen Kontakt, ebenso das Erkenbert-Museum. Ein Schüleraustausch zwischen Frankenthal und Colombes findet seit vielen Jahrzehnten am Karolinengymnasium statt.

Neben Colombes pflegt Frankenthal Städtepartnerschaften zu Sopot, Rosolini und Strausberg. Außerdem bestehen Kontakte mit dem ukrainischen Nizhyn. Mehr zu den Städtepartnerschaften unter www.frankenthal.de/partnerstädte.