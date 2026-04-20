Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) lädt unter dem Motto „Meyer trifFT Bürger“ für Freitag, 24. April, 10 bis 12 Uhr, zu seiner nächsten Bürgersprechstunde in das Frankenthaler Strandbad ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben Bürgerinnen und Bürger während eines rund 25-minütigen Spaziergangs um den Strandbadweiher die Möglichkeit, ihre Fragen, Anliegen und Anregungen direkt mit Meyer zu besprechen. Bei Regen findet die Bürgersprechstunde im Büro des Oberbürgermeisters im ersten Obergeschoss des Rathauses statt. Wer bei der Bürgersprechstunde dabei sein möchte, wird um eine verbindliche Anmeldung unter Telefon 06233 89-975 oder per E-Mail an mitreden@frankenthal.de gebeten.

Das Format „Meyer trifFT Bürger“ bietet Raum für einen offenen Austausch und findet regelmäßig an wechselnden Orten im Stadtgebiet statt. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/oberbuergermeister.