Die Dienstlimousine des Frankenthaler Oberbürgermeisters Nicolas Meyer (FWG) inmitten einer Menschenmenge auf dem Heimweg vom AC/DC-Konzert in Hockenheim: Dieses Foto sorgt seit dem Wochenende für einiges an Aufregung im Netz. Der OB selbst erklärt sich in einem Post.

Arroganz und Ignoranz, das Missachten von Regeln und den Missbrauch seines Dienstwagens nebst Chauffeur für private Zwecke: Die Palette an Vorwürfen, mit denen Facebook-Nutzer auf die Veröffentlichung des Schnappschusses reagieren, ist groß. Mit seiner Fahrt durch die Menge habe der Frankenthaler OB Fußgänger auf dem Weg zu ihren außerhalb geparkten Autos behindert und auf der Brücke über die Autobahn für Stau auf dem Heimweg nach dem Konzert auf dem Hockenheimring gesorgt. Auf die teils harsche Kritik reagiert OB Meyer am Sonntag mit einer Erklärung auf Facebook.

Er