Menschen ohne eigenes Zuhause wieder in die Gesellschaft zu integrieren: Das ist seit rund 30 Jahren Kernaufgabe der ökumenischen Obdachlosenhilfe. Doch die war für die Ehrenamtlichen zuletzt immer schwerer zu erfüllen. Mangels personeller Ressourcen stand zu Beginn des Jahres sogar die Auflösung des Vereins im Raum. Die konnte im April bei einer Mitgliederversammlung abgewendet werden. Mit neuem Vorstand will die Obdachlosenhilfe nun wieder ein niederschwelliges Angebot für sozial Schwache machen. Für den Winter plant die neue Vereinsspitze um Elfriede und Mladen Svoboda eine Mittagessensausgabe für Obdachlose. Weil Helfer fehlten und die Corona-Regeln den Betrieb erschwerten, war dieses Angebot der Obdachlosenhilfe in der Pandemie aufgegeben worden.

Eine Teeküche, wie im April berichtet, werde es aber nicht geben, berichtet Elfriede Svoboda auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Ab wann und vor allem wo das Mittagessen in der kalten Jahreszeit ausgegeben werden kann, ist ihr zufolge noch unklar. Die Vorbereitungen liefen bereits, sagt Elfriede Svoboda. „Es gibt aber noch einige Dinge zu klären. Wir haben aktuell Kontakt zur Stadt, einem Sozialarbeiter und stehen in Verhandlungen mit der Gemeinde der Zwölf-Apostel-Kirche und dem protestantischen Dekanat über eine Nutzung des Dathenushauses.“ Noch sei zwar nichts spruchreif, sagt die Vorsitzende der ökumenischen Obdachlosenhilfe, „wir sind aber optimistisch, dass wir das Projekt im Winter realisieren können“.