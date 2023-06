Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in größeren Städten im Winter Wärmebusse nachts mit Tee und Decken unterwegs sind oder Zelte eingerichtet werden, reicht das vorhandene Angebot in Frankenthal auch bei Minusgraden aus. Wer das will, findet eine Unterkunft, betonen Verantwortliche.

Wenige Tage oder mehrere Jahre: Wie lange Menschen die Notunterkünfte der Stadt nutzen, ist sehr unterschiedlich. Rund 60 Personen sind es, die das Angebot nutzen. Dazu kommen drei Plätze,