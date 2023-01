Nicolas Meyer, Kandidat der FWG bei der Oberbürgermeister-Wahl am 25. Juni, freut sich über die große Resonanz bei der Auftaktveranstaltung seiner „Initiative ZukunFT gemeinsam gestalten“ am Donnerstagabend im Hotel Central.

Nach Angaben der Freien Wähler war der gebuchte Raum kaum ausreichend, um alle interessierten Bürgerinnen und Bürger unterzubringen. „Mit solch einer riesigen Resonanz haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet“, sagte Meyer. Der OB-Kandidat forderte die Besucher nach eigener Darstellung dazu auf, sich aktiv an dem Prozess der Veränderung zu beteiligen und sich bei dem im Anschluss an seine Rede stattfindenden „Ideencampus“ direkt einzubringen. Wie die FWG berichtet, wurden bereits während der Veranstaltung zahlreiche Ideen und Vorschläge auf nach Themen eingeteilten Tafeln gesammelt und diskutiert. Für Nicolas Meyer hat die Auftaktveranstaltung gezeigt, „dass die Zukunft der Stadt für viele Bürger von großer Bedeutung ist und dass sie bereit sind, gemeinsam und konstruktiv, mit Begeisterung und positiver Energie an einer besseren Zukunft mitzuarbeiten“.