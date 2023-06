Am Sonntag wird’s nach einigen Monaten Wahlkampf ernst: Dann sind rund 37.000 Frankenthaler dazu aufgerufen, ihr neues Stadtoberhaupt zu küren. Fünf Namen stehen auf dem Stimmzettel. Die RHEINPFALZ hat in Fragen und Antworten zusammengetragen, was wenige Tage vor der Oberbürgermeister-Wahl wichtig ist.

Das Wichtigste vorneweg: Wer kandidiert am Sonntag denn überhaupt für den Posten als OB?

Zur Wahl als künftiger Chef der Stadtverwaltung stehen fünf Persönlichkeiten: Aylin Höppner (56, SPD) ist die einzige Frau auf dem Stimmzettel. Sie führt seit 2019 die Stadtratsfraktion ihrer Partei und arbeitet beim Rhein-Pfalz-Kreis als Referatsleiterin im Jugend- und Sozialbereich. Für die CDU geht Bernd Knöppel (53) ins Rennen. Der Jurist ist als Beigeordneter (ab 2016) und als Bürgermeister (ab 2019) Mitglied des dreiköpfigen Stadtvorstands und war zuvor langjähriges Ratsmitglied der Christdemokraten. Erstmals überhaupt mit einem Kandidaten dabei ist die FWG: Jurist Nicolas Meyer (43) ist Personalleiter im Polizeipräsidium Mannheim und vor fünf Jahren aus München nach Frankenthal gezogen. Der Bewerber der Grünen heißt Immanuel Pustlauck (37) und ist Elektrotechnik-Ingenieur. In seine Partei ist er 2020 eingetreten und hat im vergangenen Jahr den Posten als Kreisvorsitzender übernommen. Last but not least: Auch der amtierende OB Martin Hebich (50) tritt als parteiloser Einzelkandidat noch mal an. Knöppels Parteifreund sieht sich zu diesem erst Anfang Mai verkündeten Schritt gezwungen – im Fall eines Verzichts hätte ihm der Verlust von Versorgungsansprüchen gedroht.

Am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet: die 33 Wahllokale in Frankenthal und seinen Vororten. Archivfoto: BOLTE Aylin Höppner (SPD) Foto: SPD/gratis Bernd Knöppel (CDU) Foto: CDU/gratis Nicolas Meyer (FWG) Foto: FWG/gratis Immanuel Pustlauck (Grüne) Archivfoto: Bolte Martin Hebich (CDU/parteiloser Einzelkandidat) Archivfoto: BOLTE Foto 1 von 6

Wer darf am kommenden Sonntag wählen gehen?

Aufgerufen zur Wahl sind rund 37.000 Menschen, die in Frankenthal ihren Erstwohnsitz haben, volljährig sind und entweder die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder aus einem EU-Mitgliedstaat stammen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind im Rathaus – Stand Dienstagnachmittag – rund 6360 Stimmen per Briefwahl eingegangen. Diese werden nach dem Schließen der Wahllokale am Sonntag, 18 Uhr, im Congress-Forum ausgezählt.

Wie ist die Wahl organisiert?

Über das Stadtgebiet und die Vororte verteilt, gibt es 33 Wahllokale in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Am 25. Juni sind 400 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die zum einen den reibungslosen Ablauf der Wahl garantieren und beim Auszählen der Stimmen die schnelle Ermittlung und Weitergabe der Ergebnisse übernehmen. Etwa die Hälfte von ihnen sind Ehrenamtliche, die andere Hälfte stellt die Verwaltung aus dem Kreis ihrer Mitarbeiter. Weil inzwischen viele Bürger ihr Votum gerne bequem zu Hause und bereits vor dem eigentlichen Wahltermin erledigen wollen, gibt es laut Stadt 14 Briefwahlvorstände.

Was passiert, wenn am Sonntag keiner der fünf Bewerber im ersten Anlauf die notwendige absolute Mehrheit erreicht?

Dass es einer aus dem Kandidatenquintett schafft, mindestens 50 Prozent plus eine Stimme zu sammeln, ist nach dem Ergebnis der RHEINPFALZ-Umfrage im Vorfeld der OB-Wahl relativ unwahrscheinlich. Damals lag Bernd Knöppel mit 21 Prozent vor Nicolas Meyer (18) und Aylin Höppner (16). Aber: Mehr als ein Drittel der 500 Teilnehmer gaben an, noch unentschlossen zu sein. Insofern sieht vieles nach einer Stichwahl aus, an der die beiden Bewerber teilnehme, die am Sonntag am besten abschneiden. Termin fürs Stechen ist der 9. Juli.

Was tun, wenn Sie nicht wissen, wer die Stimme bekommen soll?

Das Institut für Politikwissenschaft der TU Darmstadt hat zur Frankenthaler OB-Wahl 26 Thesen zu relevanten politischen Themen zusammengestellt und mit Ausnahme des amtierenden Oberbürgermeisters die Positionen der Kandidaten ermittelt. Teilnehmer können sich online durch diese Punkte klicken, geben auf einer fünfstufigen Skala ihre Zustimmung und Ablehnung zum jeweiligen Punkt an und können die einzelnen Themen zusätzlich gewichten. Schon währenddessen zeigt das Programm in Prozent den Grad der Übereinstimmung mit den Kandidaten an. Das Ganze basiert auf der Voto-Plattform. Der Link: https://app.voto.vote/app/4529514.

Wo können Kurzentschlossene noch Wahlscheine und Briefwahlunterlagen anfordern?

Die Wettervorhersage für Sonntag lautet: strahlender Sonnenschein, 29 Grad. Wer angesichts solcher Perspektiven Richtung Strandbad tendiert, kann auch spontan noch reagieren. Möglich ist das laut Stadt bis Freitag, 23. Juni, 18 Uhr, im Briefwahlbüro im Rathaus (Sitzungssaal III), Telefon 06233 89-488. In Sonderfällen, etwa bei plötzlicher Erkrankung, ist am Samstag, 24. Juni, 10 bis 12 Uhr, und am Sonntag, 25. Juni, 8 bis 15 Uhr, eine Anlaufstelle am Haupteingang (Zimmer 111) geöffnet. Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag 25. Juni, 18 Uhr, bei der Verwaltung vorliegen. Bis Mittwoch, 21. Juni, 12 Uhr, ist das Online-Wahlscheinverfahren „Oliwa“ aktiv.

Wo kann ich erfahren, wie die Wahl ausgegangen ist?

Zum einen gibt es ab 18 Uhr eine Wahlparty im Rathaus, bei der die aktuell vorliegenden Ergebnisse auf Bildschirmen gezeigt werden, zum anderen gibt es Informationen auf der Internetseite des Landeswahlleiters wahlen.rlp.de. Die aktuellen Informationen finden Sie natürlich auch im RHEINPFALZ-Liveticker zur Wahl unter rheinpfalz.de/obwahl-frankenthal.