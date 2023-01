Am 25. Juni wird in Frankenthal ein neuer hauptamtlicher Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Die Nachfolge von OB Martin Hebich (CDU), der nach einer Amtszeit nicht mehr antritt, ist jetzt ausgeschrieben. Interessenten dürfen nicht jünger als 23 und nicht älter als 65 sein und müssen Deutsche oder EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland sein. Bewerbungen können bis 3. April an die Stadtverwaltung, Rathausplatz 2 bis 7, gesandt werden. Zusätzlich muss bis 8. Mai, 18 Uhr, ein förmlicher Wahlvorschlag durch eine Partei oder Wählergruppe eingereicht werden. Einzelbewerber benötigen dafür 170 Unterschriften von Unterstützern. Vordrucke gibt es im Wahlamt. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerber eine Mehrheit bekommen, ist für 9. Juli eine Stichwahl angesetzt.

Der neue OB wird in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. In der ersten Amtszeit gilt die Besoldungsgruppe B5. Das monatliche Grundgehalt liegt hier gemäß einer Tabelle des Landesamts für Finanzen bei rund 9900 Euro. Eine Höherstufung in B6 ist laut Ausschreibung erst im dritten Amtsjahr zulässig. Neben der Besoldung gibt es eine Dienstaufwandsentschädigung. Die achtjährige Amtszeit beginnt am 1. Januar 2024.

Bisher haben drei Parteien sowie die Freie Wählergruppe Kandidaten gewählt. Für die CDU geht Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) ins Rennen, die SPD hat Stadtratsfraktionsvorsitzende Aylin Höppner nominiert, die FWG den Verwaltungsjuristen Nicolas Meyer, die Grünen ihren Kreisvorsitzenden Immanuel Pustlauck.