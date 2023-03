„Frischer Wind, neuer Stil“ – unter diesem Motto startet die Oberbürgermeisterkandidatin der SPD, Aylin Höppner, diese Woche in den Wahlkampf ums höchste Verwaltungsamt in Frankenthal. Höppner, seit 2019 Vorsitzende der sozialdemokratischen Stadtratsfraktion, will sich und ihre Ideen und Ziele am Donnerstag, 30. März, ab 18.30 Uhr bei einer Auftaktveranstaltung im Kulturzentrum Gleis4, Johann-Klein-Straße 22, vorstellen. Nach der Präsentation ihres Wahlprogramms stehe sie Interessierten für Fragen und Gespräche zur Verfügung, erklärt die 54-Jährige in einer Pressemitteilung. Der Vorstand der Frankenthaler SPD hatte die Studernheimerin, die derzeit Referatsleiterin im Jugend- und Sozialamt des Rhein-Pfalz-Kreises ist, im September vergangenen Jahres als Bewerberin benannt und Anfang Oktober offiziell nominiert.