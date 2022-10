Voraussichtlich im kommenden Frühsommer – am Sonntag, 25. Juni – werden die Frankenthaler entscheiden, wer ab 2024 für die dann folgenden acht Jahre als Oberbürgermeister die Geschicke ihrer Stadt maßgeblich lenkt. Der Stadtrat ist diesem Terminvorschlag der Verwaltung bei seiner Sitzung am Mittwochabend gefolgt. Endgültig festgelegt wird das Datum der Wahl von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Sie entscheidet auch über den Termin für eine mögliche Stichwahl, falls keiner der Kandidaten in der ersten Runde mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Nach Vorstellung der Stadt soll diese Entscheidung am Sonntag, 9. Juli, fallen. Fest steht schon jetzt: Frankenthal wird einen neuen Rathauschef bekommen. Amtsinhaber Martin Hebich (50/CDU) hat auf eine zweite Kandidatur verzichtet. Er hatte die bislang letzte Direktwahl 2015 gegen SPD-Bewerber Andreas Schwarz gewonnen, der im Januar 2019 als Beigeordneter für Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste nach Ludwigshafen gewechselt ist.