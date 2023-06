Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die am 25. Juni bei der Oberbürgermeister-Wahl und bei einer möglichen Stichwahl am 9. Juli als Helfer tätig sind, bekommen neben einer Verpflegungspauschale von 35 Euro auch einen Zeitausgleich: 16 Stunden für Beamte und 15 Stunden und 36 Minuten für Angestellte. Die Pauschale steigt gegenüber früheren Wahlen um zehn Euro. Diesem Vorschlag hat der Stadtrat bei seiner Sitzung vergangene Woche zugestimmt. Bedienstete aus dem Rathaus stellten etwa die Hälfte der rund 400 Wahlhelfer und seien mit ihrer Erfahrung enorm wichtig für den Ablauf des Urnengangs, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Er wisse, dass der Rechnungshof diese Praxis kritisch sehe. „Aber der Rechnungshof hat nicht die Wahl sicherzustellen. Ich sehe keine andere Möglichkeit“, sagte der OB. Als Wahlhelfer kommen keine Personen in Frage, die nur ihren Zweitwohnsitz in Frankenthal haben, betonte er. Monika Stauffer (Grüne/offene Liste) hatte die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass etwa aus Frankenthal stammende Studierende mit Erstwohnsitz am Studienort bei der Wahl anpacken könnten. Ehrenamtliche Wahlhelfer bekommen für ihren Einsatz an möglicherweise zwei Sonntagen ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 35 Euro. Für die OB-Wahl sucht die Verwaltung derzeit noch Freiwillige. Voraussetzung für den Einsatz ist, dass man selbst wahlberechtigt ist. Im Idealfall erfolge der Einsatz an beiden Sonntagen. Interessierte können sich per Formular auf www.frankenthal.de/wahlen, unter Telefon 06233 89279 oder per E-Mail an wahlen@frankenthal.de melden.