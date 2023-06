Frankenthal soll bis 2035 klimaneutral werden: Das ist eine der zentralen Forderungen der Aktivisten von Fridays for Future und Parents for Future. In einem gemeinsamen Papier, das allen Kandidaten nach Aussage der Bündnisse zugegangen ist, formulieren sie im Vorfeld der Wahl am Sonntag ihren Auftrag an den künftigen Oberbürgermeister der Stadt. Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen müsse eingehalten werden. Bis 2040 soll die Frankenthaler Innenstadt nach dem Willen der Aktivisten autofrei sein. Um dies zu erreichen, müsse der Öffentliche Nahverkehr schnellstmöglich ausgebaut werden, ein seit Längerem angekündigtes Radverkehrskonzept müsse bis spätestens Ende 2024 vorliegen, heißt es in dem Forderungskatalog. Der Stromverbrauch müsse zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden, dazu sollen öffentliche Gebäude mit Fotovoltaik ausgestattet und energetisch saniert werden. Die Stadt müsse für die Energiewende deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. 30 Prozent des kommunalen Budgets sollten für Klima- und Transformationsmaßnahmen verwendet werden. Diese Ausgaben sollten für Bürger transparent sein. Ein festes Budget sei wichtig, damit Klimaschutz nicht auf Kosten von ärmeren Menschen erfolge. Klimaschutz und Gerechtigkeit sollten Hand in Hand gehen. Ziel sei, dass Frankenthal ein attraktiver Standort für Industrie und Landwirtschaft und eine lebenswerte Stadt für ihre Bürger bleibe.