In einem „Zukunftsprogramm Frankenthal 4.0“ hat Nicolas Meyer, Kandidat der Freien-Wählergruppe (FWG) Frankenthal für das Amt des Oberbürgermeisters, Ideen und Anregungen aus einem im Dezember gestarteten Bürgerbeteiligungsprozess gebündelt. Sein Wahlprogramm für die Kampagne unter dem Motto „Meyer macht’s“ will der FWG-Bewerber am Donnerstag, 27. April, 19 Uhr, im Café Mirou vorstellen. Das Zukunftsprogramm zeige, wo rasch und wirkungsvoll angesetzt werden müsse, damit die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft angepackt und gelöst werden, so Meyer in einer Ankündigung. Im Anschluss an die Präsentation stehen er und sein Team für Fragen und zum Austausch bereit. Die Mitglieder der FWG hatten den Verwaltungsjuristen, der im Polizeipräsidium Mannheim Personalchef ist, im Oktober einstimmig als OB-Bewerber nominiert. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Wählergruppe mit einem eigenen Mann ins Rennen um das höchste Amt der Stadt geht. Der FDP-Kreisverband Frankenthal unterstützt die Kandidatur des 42-Jährigen für die Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni.