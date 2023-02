Nicolas Meyer, Kandidat der FWG bei der Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni, setzt seine Zukunftsgespräche fort. Am Donnerstag, 2. März, macht er um 19 Uhr in Studernheim Station (SV, Eichwiesenweg 6). Am 16. März, 19 Uhr, ist Eppstein an der Reihe (DJK, Ludwig-Wolker-Straße 8), am 23. März, 19 Uhr, dann Flomersheim (TuS, Jahnstraße 16). Statt eines klassischen Parteiprogramms will der 42-jährige Verwaltungsjurist im April ein „Konzept Zukunft“ vorlegen. Es soll die Ergebnisse eines gut dreimonatigen Dialogs Meyers und seines Teams mit Frankenthalern bündeln. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nicolas-meyer.de.