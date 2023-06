Wer bei der Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni per Briefwahl abstimmen will, kann das bis Freitag, 23. Juni, über unterschiedliche Wege beantragen. Das Briefwahlbüro im Sitzungssaal III des Rathauses ist am 23. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hier können die Unterlagen mit dem auf der Wahlberechtigung ausgedruckten Antrag abgeholt oder direkt vor Ort ausgefüllt werden. Wer die Dokumente per Mail beantragen möchte, kann dies unter briefwahl@frankenthal.de ebenfalls bis Freitag, 18 Uhr, tun. Dabei müssen Name, Geburtsdatum, Adresse und Wählerverzeichnis- sowie Stimmbezirksnummer angegeben werden. Letztere sind auf der Wahlbenachrichtigung zu finden. Über das Online-Wahlscheinverfahren (Oliwa) ist die Antragsstellung auch unter tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=204 möglich. Der auf der Wahlberechtigung aufgedruckte QR-Code führt direkt zu dieser Adresse. Freigeschaltet ist die Plattform bis Mittwoch, 21. Juni, 12 Uhr. In Sonderfällen, etwa bei plötzlicher Erkrankung, ist das Briefwahlbüro am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 12 Uhr, und am Sonntag, 25. Juni, von 8 bis 15 Uhr, im Rathaus, Haupteingang, Zimmer 111, geöffnet. Die Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag 25. Juni, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung vorliegen.