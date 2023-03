Mit der Eröffnung eines sogenannten Pop-up-Lofts im ehemaligen Bekleidungsgeschäft New Yorker startet Bernd Knöppel, CDU-Kandidat für das Amt des Frankenthaler Oberbürgermeisters und Bürgermeister der Stadt, am Freitag, 10. März, 17 Uhr, seine Wahlkampagne. Diese steht unter dem Motto „Bernd verbindet“. Das leerstehende Ladengeschäft soll die organisatorische Zentrale des Wahlkampfs sein, vor allem aber als Anlaufstelle für Bürger dienen, die Fragen, Anregungen und Anliegen haben. Von 10. März bis zum Wahlsonntag am 25. Juni soll es werktags in der Speyerer Straße 34, Eingang City-Center, regelmäßig Sprechzeiten geben. Außerdem ist das mit Tischkicker und Dartscheibe ausgestattete Pop-up-Loft laut Pressemitteilung Plattform für gesellschaftliche und kulturelle Angebote und der erste Co-Working-Space Frankenthals für alle, „die Team-Atmosphäre und ein kreatives Setup suchen“. Bei der Eröffnung am Freitag will Knöppel sein Team vorstellen und bei „Snacks und Getränken“ mit Gästen über seine Ideen ins Gespräch kommen.