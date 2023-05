Neben den bisher vier Kandidaten für den Posten des Frankenthaler Oberbürgermeisters gibt es einen fünften Bewerber. Und der ist kein Unbekannter: Auf dem Stimmzettel zur OB-Wahl wird auch der Name Martin Hebichs stehen. Der Amtsinhaber sieht sich dazu gesetzlich verpflichtet. Andernfalls drohe der umfassende Verlust von Versorgungsansprüchen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), hatte im vergangenen September erklärt, aus persönlichen Gründen für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ betont Hebich, dessen aktuelle Amtszeit noch bis 31. Dezember dieses Jahres läuft: „Dieser abgegebene Wahlvorschlag ändert nichts an den Aussagen in meiner persönlichen Erklärung.“

