In den sechseinhalb Wochen zwischen dem 23. März und dem 5. Mai, in denen keine Sitzungen städtischer Gremien stattfanden, hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) 16 Eilentscheidungen getroffen. Das hat Xenia Schandin, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage mitgeteilt. Zur jüngsten Stadtratssitzung hatte die SPD-Fraktion eine Anfrage zum Thema eingebracht. Antworten lieferte die Verwaltung in der Sitzung allerdings nicht – mit der Begründung, die Fraktionen seien bereits schriftlich informiert worden. Nach Angaben Schandins handelte es sich bei den Eilentscheidungen überwiegend um Personalangelegenheiten sowie weitere Themen, über die nicht öffentlich informiert werden darf. Zudem habe es sich um die Vergabe eines Auftrags für die Erweiterung des Albert-Einstein-Gymnasiums und um die Zustimmung zu einer Änderung im Gesellschaftsvertrag der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH – gehandelt. Diese beiden Entscheidungen wurden nachträglich dem Haupt- und Finanzausschuss beziehungsweise dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt.