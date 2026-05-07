Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer hat die scheidende Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadeler bei ihrer Verabschiedung gewürdigt.

Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) hat an der Verabschiedung der langjährigen Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadeler in Brandenburg teilgenommen. Damit würdigte er nach Angaben der Stadt Frankenthal auch die enge Städtepartnerschaft zwischen beiden Kommunen.

Meyer war auf persönliche Einladung Stadelers nach Strausberg gereist. Bei dem Besuch überreichte er ihr einen Frankenthal-Schirm als symbolisches Geschenk sowie ein persönliches Schreiben. Darin dankte er ihr für ihr langjähriges Wirken und ihr Engagement für die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Städten.

Elke Stadeler stand seit 2010 an der Spitze der Stadt Strausberg und war 2018 erneut im Amt bestätigt worden. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Kämmerin und Fachbereichsleiterin für Finanzen und Wirtschaft. Die Diplom-Betriebswirtin habe die Entwicklung Strausbergs über viele Jahre geprägt, heißt es in der Mitteilung.

Während ihrer Amtszeit seien zahlreiche gemeinsame Projekte und Begegnungen mit Frankenthal entstanden. Dazu gehörten Delegationsreisen, Austauschprogramme für Mitarbeitende und Auszubildende sowie kulturelle Veranstaltungen. Auch persönliche Begegnungen im Rahmen von Bürgerreisen seien Stadeler wichtig gewesen.

Oberbürgermeister Meyer erklärte, Stadeler habe ihre Stadt „mit Haltung, Verlässlichkeit und einem feinen Gespür“ geprägt. Auch die Städtepartnerschaft mit Frankenthal trage ihre Handschrift.

Auf persönliche Geschenke habe Stadeler zum Abschied verzichtet. Stattdessen wurde eine Spende zugunsten des Tanztheaters Strausberg veranlasst.