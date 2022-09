Der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) kandidiert nicht für eine zweite Amtszeit. Das hat der 50-Jährige in einem RHEINPFALZ-Gespräch erklärt. Die Entscheidung, zur Direktwahl im kommenden Frühsommer nicht mehr antreten zu wollen, habe er schon vor Längerem getroffen, sagt der OB. Das Amt habe ihn täglich meist bis in die Nachtstunden gefordert – „bis an die Grenze der Belastbarkeit und darüber hinaus“, wie Hebich betont. Der bis Ende 2023 gewählte Verwaltungschef nimmt für sich in Anspruch, die Stadt in vielerlei Punkten vorangebracht zu haben, beispielsweise mit der Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums oder mit einem umfassenden Entwicklungskonzept für die Innenstadt. Auf der anderen Seite stünden Herausforderungen wie die Flüchtlingskrise in seinen ersten Amtsjahren, die Stadtklinik-Affäre und die Corona-Pandemie. „Die Zeiten werden nicht einfacher“, sagt der OB mit Blick auf Ukraine-Krieg und Energiekrise. Die Frage, ob er den bisherigen Einsatz weitere acht Jahre leisten könne und wolle, habe er mit Nein beantwortet. Als Gründe für seine Entscheidung nennt Martin Hebich auch „körperliche Alarmsignale“ und „persönliche Lebensumstände“. Konkrete Pläne für seine berufliche Zukunft habe er derzeit noch nicht.

